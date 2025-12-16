Mitte Dezember sollte eine Entscheidung zur finanziellen Zukunft der Gemeinde Elbe-Parey fallen, doch die Sitzung des Gemeinderates zum Haushalt 2026 wurde verschoben. Das sind die Gründe.

Woher kommt das Geld für 2026? Die Verabschiedung des Haushaltes in der Gemeinde Elbe-Parey wird verschoben.

Parey. - Bei einer großen Sitzung des Finanz- sowie des Hauptausschusses mit allen sieben Ortschaftsräten der Gemeinde ist ein erster Entwurf für den Haushalt 2026 vorgestellt und diskutiert worden. Endgültig beschlossen werden sollte dieser ursprünglich auf einer Sitzung des Gemeinderates am 9. Dezember – doch daraus wurde nichts.