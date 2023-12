Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe vorerst ohne Leitung Schwierige Suche nach einem Nachfolger für Andreas Froese in Gardelegen

Acht Jahre lang leitete Andreas Froese die Geschicke der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe. 2024 wechselt er nach Mittelbau-Dora in Nordhausen und ein neuer Leiter wird in Gardelegen gesucht - doch das ist nicht so einfach.