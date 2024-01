Der Leiter der Kalbenser Sekundarschule hat gestern seinen Posten an Susann Appelmann übergeben. Seit 2015 stand der Salzwedeler an der Spitze der Einrichtung und hinterlässt 240 Schülern ein saniertes Gebäude.

Kalbe. - „Als ich gemerkt habe, dass ein Wochenende, eine Ferienwoche nicht mehr ausreichen, um sich zu erholen, um wieder 100 Prozent geben zu können, musste ich mir Gedanken machen, wie es weitergeht“, erklärt Ulf Gahrns, Leiter der Johann-Friedrich-Danneil-Sekundarschule in Kalbe. Gestern hat er das Ruder an Susann Appelmann übergeben und sich nach 38,5 Jahren im Schuldienst, davon 36 Jahre in leitender Funktion, in den Ruhestand verabschiedet. In der neuen Chefin sieht Ulf Gahrns eine sehr gute Nachfolgerin. „Sie hat eine tolle Art im Umgang mit den Kindern, sie kann sich mit Sicherheit durchsetzen – das muss man auch können. Und sie ist kreativ und wird ihre Ideen umsetzen“, schwärmt Gahrns von der 37-Jährigen, die seine Favoritin für den Posten war.