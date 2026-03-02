Diagnose Rheuma – für viele beginnt damit ein Leben mit Einschränkungen und vielen Fragen. Die Volksstimme stellt Hilfsangebote vor. Heute Teil 1: die Rheuma-Liga in Gardelegen.

Gardelegen. - Krankheit, Sucht, Einsamkeit – es gibt vieles, was den Alltag der Menschen schwer macht, was sie beeinträchtigt, für Schmerzen sorgt, das Familienleben zerstört. Aber es gibt auch Hilfe, wie Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen. Welche Angebote es im Altmarkkreis Salzwedel gibt, darüber berichtet die Volksstimme in einer Serie. Heute Teil 1: die Rheuma-Selbsthilfegruppe in Gardelegen.