Gardelegen - Mit einer eher trocken klingenden Formalie wird der Stadtrat in seiner letzten Sitzung vor dem Ende der Wahlperiode den Weg für eine Großinvestition in Gardelegen ebnen: für den Bau eines Wohnparkes für die Altenpflege unweit des Altmark-Klinikums. Und zwar auf der freien Fläche, die sich an den Krankenhaus-Parkplatz an der Ernst-von-Bergmann-Straße in Richtung Rottweg anschließt.