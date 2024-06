Diebstahl der Gehhilfe in kürzester Zeit

Gardelegen. - Als Marlen Pirkl an der Straße stand, um auf den Fahrdienst des Volkssolidarität zu warten, freute sie sich bereits auf den vor ihr liegenden Tag. Ein Ausflug nach Berge zum Alpaka-Erlebnishof stand auf dem Tagesprogramm. Da der Fahrdienst noch nicht in Sicht war, nutzte sie die Wartezeit, um noch etwas in der Wohnung zu erledigen. Dabei nahm sie den Gehstocke und ließ den Rollator kurz unbeaufsichtigt. Als sie zurück kam, war dieser wie vom Erdboden verschluckt.