6- und 24-Stunden-Rennen Simson an Simson: Das erste Siegerteam in Kakerbeck steht fest
Noch drehen sie ihre Runden: Die Teilnehmer des diesjährigen Simson-Rennens in Kakerbeck. Doch die erste Siegerehrung hat bereits stattgefunden.
27.09.2025, 23:08
Kakerbeck - Eine große Staubwolke liegt über dem Gelände hinter der Kakerbecker Reithalle. Denn dort drehen Dutzende Simson-Mopeds Runde um Runde auf einem abgeernteten und bestens präparierten Acker. 24 Stunden müssen die Maschinen der Kultmarke durchhalten, bis am frühen Sonntagnachmittag das Gewinner-Team feststeht. Doch die ersten Sieger sind bereits am Sonnabendabend gekürt worden.