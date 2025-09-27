Noch drehen sie ihre Runden: Die Teilnehmer des diesjährigen Simson-Rennens in Kakerbeck. Doch die erste Siegerehrung hat bereits stattgefunden.

Simson an Simson: Das erste Siegerteam in Kakerbeck steht fest

Der Start in Kakerbeck erfolgte wieder in Les-Mans-Manier, wobei die Fahrer zu ihren wartenden Zweirädern laufen mussten. Das 6- und das 24-Stunden-Rennen wurden zeitgleich begonnen.

Kakerbeck - Eine große Staubwolke liegt über dem Gelände hinter der Kakerbecker Reithalle. Denn dort drehen Dutzende Simson-Mopeds Runde um Runde auf einem abgeernteten und bestens präparierten Acker. 24 Stunden müssen die Maschinen der Kultmarke durchhalten, bis am frühen Sonntagnachmittag das Gewinner-Team feststeht. Doch die ersten Sieger sind bereits am Sonnabendabend gekürt worden.