So läuft’s in Gardelegens und Kalbes Schulen in Sachen Corona

Die Weihnachtsferien sind beendet. Wie läuft es in den Schulen in Kalbe und Gardelegen in Sachen Corona?

Gardelegen/Kalbe - Die Zahlen steigen rasant. Über 80 000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden vermeldete das Robert Koch-Institut (RKI) bereits an zwei Tagen in dieser Woche. Am Mittwoch wurde diese Schwelle bundesweit erstmalig überschritten. Einen Anteil daran könnte, so die Vermutung, der Schulbeginn nach den Weihnachtsferien haben.