Ein Investor hat Pläne für eine schwimmende Photovoltaikanlage in der Einheitsgemeinde Gardelegen. Die soll auf dem Peckfitzer See entstehen. Der Stadtrat stimmte darüber ab.

Solar auf dem Peckfitzer See: Gardelegens Stadtrat ist einer Meinung

Sogenannte Floating-Photovoltaik-Anlagen verzeichnen ein sehr dynamisches Wachstum in den vergangenen Jahren.

Gardelegen/Peckfitz. - Es gibt Pläne für den Bau einer etwa 27 Hektar großen Photovoltaik-Anlage am und sogar auf dem Peckfitzer See. Final musste darüber Gardelegens Stadtrat entscheiden.

Geplant war offenbar, die nördliche Hälfte des Sees sowie angrenzende Flächen im Norden und Osten mit Solarmodulen zu bestücken. Diesen Plänen erteilte der Gardelegener Stadtrat am Montagabend allerdings eine Absage. Schon die Stadtverwaltung hatte in ihrer Beschlussvorlage empfohlen, für das sogenannte Vorhaben KÖC-01 kein Bauleitplanverfahren einzuleiten.

Stadtrat stimmt Beschlussvorlage zu

Der Stadtrat stimmte also mit seinem einstimmigen Ja für ein Nein zur Anlage. Das sorgte bei manchem Zuhörer im Saal, darunter wohl auch ein betroffener Grundstückseigentümer, für Verwirrung.

Grundlage für diese Entscheidung ist das gesamträumliche Planungskonzept, welches die Stadträte für die Abwägung solcher Anträge vor gut einem Jahr beschlossen haben. Und darin sind der Peckfitzer See und seine Umgebung rot gekennzeichnet. Sie werden also nicht als geeignet betrachtet.

Als Negativkriterien, die zur Ablehnung führten, werden in diesem konkreten Fall die Auszeichnung als Vorranggebiet für Natur und Landschaft und die Lage im Landschaftsschutzgebiet, das zum Biosphärenreservat Drömling gehört, genannt.

Auch der Dannefelder und der Köckter Ortschaftsrat – in dieser Gemarkung liegt das Plangebiet – hatten sich gegen das Vorhaben ausgesprochen.

Anlagen schwimmen auf dem Wasser

Schwimmende Photovoltaikanlagen, sogenannte Floating Photovoltaics (FPV), sollen dank der Modulkühlung durch das Gewässer gesteigerte Erträge im Vergleich zu konventionellen Freiflächenanlagen aufweisen.

Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) nennt als weitere Vorteile die Entschärfung der Nutzungskonkurrenzen um Landflächen. Es gebe weniger Wasserverluste durch Verdunstung und eine geringere Wassertemperatur wegen partieller Verschattung durch die Anlage. Außerdem sei keine Flächenaufbereitung oder -pflege notwendig. Allerdings bestehe ein erhöhter Montage- und Serviceaufwand. Die Wasserbeständigkeit der Anlage müsse gegeben sein. Und es dürften wegen des Gewässerschutzes nur ökologisch unbedenkliche Materialien verwendet werden.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fordert in einem Strategiepapier vom Mai 2023, dass der Zubau solcher Anlagen erleichtert wird. Die hohen Anforderungen in Bezug auf den Uferabstand (mindestens 40 Meter) sowie die Flächenbedeckung des Gewässers (maximal 15 Prozent) führten in der Praxis dazu, dass Floating-PV-Projekte nicht entwickelt werden konnten. Ein maßvolles Nachjustieren der Anforderungen sei notwendig, um mehr Projekte zu ermöglichen.