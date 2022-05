Sommerlinde für Dr. Matthias Bernstein wächst jetzt in Gardelegen

Gardelegen (vs) - Eine neue junge Sommerlinde wächst seit kurzem auf den Wallanlagen ganz in der Nähe des Tivoliplatzes. Der Gardelegener Klaus Bernstein hat sie im Rahmen der Aktion „Mein Baum für uns“ für seinen Bruder Matthias gespendet, der 2020 im Alter von 64 Jahren verstorben war.

Es ist bereits der zweite Baum für Dr. Matthias Bernstein, denn im Magdeburger Rotehorn-Park ließ die Familie eine Stieleiche für ihn pflanzen.

Als Familie Bernstein dann von der Aktion „Mein Baum für uns“ in der Hansestadt Gardelegen hörte, war die Entscheidung schnell gefallen. „Das hat uns gut gefallen, dass wir in der Stadt seiner Kindheit und Jugend eine Linde für ihn pflanzen können“, so Klaus Bernstein. Matthias Bernstein wuchs als einer von vier Brüdern in Gardelegen auf. Das Medizinstudium und die anschließende berufliche Tätigkeit führten ihn schließlich nach Magdeburg.

Wer Interesse daran hat, unter dem Motto „Mein Baum für uns“ als Einzelperson, Verein, Gruppe oder Einrichtung einen Baum zu spenden, kann sich jederzeit an Dagmar Bauer per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 03907/775 39 20 wenden, um Baumart und Standort zu klären. Wenn es gewünscht ist, wird er mit einer kleinen Plakette versehen, die an den Spender oder die Person erinnert, für die der Baum gepflanzt wurde.