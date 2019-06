Es war einmal etwas anderes, und das wurde sehr gut angenommen - die erste Spaßolympiade in Kassieck.

Kassieck l Mit einem Rasentraktor und einem Gymnastikball Bowling zu veranstalten, auf diese Idee können wohl nur die Kassiecker Haie kommen. Das war eine von weiteren Stationen der Bauernolympiade. Burkhard Weber machte es im Testlauf vor. Und auch während des Wettkampfs holte er mit seinem Team stets hohe Punktzahlen beziehungsweise hervorragende Zeiten. So war nicht verwunderlich, dass sein Team, die Nichtkönner aus Kassieck bestehend aus den Familien Weber und Neubauer, Siegerteam wurde. Dahinter folgten Wacker-Wacker aus Lindstedt und auf Platz drei die Sonnenanbeter aus Kassieck.

Tradition war es bisher viele Jahre lang, dass am Pfingstsonntag in Kassieck ein Fußballturnier startete. „Aber wir kriegen keine Mannschaft mehr zusammen. Und wenn nur auswärtige Mannschaften kommen, macht es ja auch nicht so großen Spaß“, berichtete Hannelore Weber. Deshalb haben sich die Kassiecker Haie nun etwas Neues einfallen lassen, nämlich das Spaßturnier.

Biertrinken außer der Wertung

Und Spaß machte es Zuschauern und Athleten gleichermaßen, etwa wenn vier Personen gleichzeitig versuchen, mit Sommerski über die Wiese zu kommen. Geschick war beim Leitergolf und beim Becherspiel gefragt. Bei Letzterem mussten Tischtennisbälle in aufgestellte Becher gezielt werden. Weit flogen die Gummistiefel beim Gummistiefel-Weitwurf. Für die Sieger der Spiele gab es Pokale und auch Preise.

Und außer Wertung, weil sehr anspruchsvoll, gab es nach noch die Biertrinkerstation. Aber Vorsicht: Zuerst legte der Teilnehmer seine Stirn auf eine Art Drehscheibe und drehte sich dann um seine eigene Achse. Und dann galt es plötzlich los zu laufen. Aber damit nicht genug. Am Ziel stand ein Bierglas. Das durfte ausgetrunken werden. „Aber meist ist denen dann so schwindelig, dass sie sich das Bier übergießen“, berichtete Weber.

Hasenkostüm zu Pfingsten

Beim Fußballdart, bei dem auf eine Art überdimensionale Dartscheibe mit Klettbällen geschossen wurde, wurde Dennis Grothe als Sieger ermittelt. Bei den Kindern war es Pepe Krause. Beide kommen aus Kassieck.

Als Maskottchen war Volker Wischeropp unterwegs. Zum Pfingstfest schlüpfte er in ein Hasenkostüm und gab in diesem die Startsignale. Für Verpflegung vom Grill sorgten die Mitglieder der Kassiecker Haie und der Feuerwehr. Die Frauen des Ortes hatten Kuchen gebacken, und zwar 18 an der Zahl. Hüpfburg und Kinderschminken sorgten für Verweilung bei den Jüngsten. Und der Oldtimer-Stammtisch Gardelegen stellte Fahrzeuge aus. „Es war ein gelungenes Fest“, so Hannelore Weber. Nächstes Jahr soll es wieder stattfinden. „Und neue Ideen dazu haben wir auch schon“, fügte sie hinzu.