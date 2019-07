Die Verteilung zweier Aussschusssitze erfolgte per Losverfahren. Bürgemeister Karsten Ruth zog das Los. Foto: Doreen Schulze

Die Plätze in den Kalbenser Ausschüssen sind verteilt. Zweimal musste dabei allerdings das Los entscheiden.

Kalbe l Eine Besonderheit gab es während der konstituierenden Sitzung im Kalbenser Rathaus. Die Sitze für den Haupt-, Bau- und den Finanz- und Sozialausschuss waren mit den neuen Stadtratsmitgliedern entsprechend ihrer Anzahl an Sitzen im Stadtrat zu vergeben. Das allein ist keine Besonderheit, neu war diesmal allerdings, dass gleich zwei Sitze in den Gremien per Losentscheid vergeben wurden.

„Aus dieser Zusammensetzung war es schwierig, die Gremien zu besetzen“, erklärte Bürgermeister Karsten Ruth. Schwierig für den Bauausschuss und für den Finanz- und Sozialausschuss. Allein für den Hauptausschuss ging die Rechnung komplikationslos auf. Die acht Sitze konnten auf die einzelnen Fraktionen verteilt werden. Die CDU-Fraktion stellt zwei Vertreter, die Freie Liste/Wählergemeinschaften-Fraktion drei. Die SPD-Fraktion, die Linke-Fraktion und die Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion stellten jeweils einen.

Sitzverteilung per Zufall

Beim Bauausschuss erhielt die Fraktion Freie Liste/Wählergemeinschaften zwei Sitze. Jeweils ein Sitz ging an die CDU und an die Linke. Bündnis 90/die Grünen und die SPD waren rein rechnerisch gleichwertig berechtigt, einen Sitz zu erhalten, allerdings konnte nur noch einer vergeben werden. Der Bürgermeister zog daraufhin das Los. Somit konnte die SPD einziehen. Sie stellt mit Ulf Kamith übrigens auch den Ausschussvorsitzenden.

Ähnlich spannend war es bei der Besetzung des Finanz- und Sozialausschusses. Wieder waren es die SPD-Fraktion und die Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion, die per Los einen Sitz erhalten sollten. Fairerweise fiel diesmal das Los auf Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion. Ebenfalls einen Sitz hat die Linke, drei die Freie Liste/Wählergemeinschaften und zwei die CDU. Die Christdemokraten stellen den Vorsitzenden. Diesen Posten besetzt Bernd Pawelski.

Stadtrat

Für den Hauptausschuss fiel am Donnerstagabend noch keine Entscheidung über den Vorsitz. Bei der ersten Hauptausschusssitzung wird die Wahl eines Vorsitzenden auf der Tagesordnung stehen, informierte Ruth.

Die erste Sitzung des Hauptausschusses wird am Donnerstag, 22. August, stattfinden. Der Stadtrat trifft sich dann am Donnerstag, 5. September, zu seiner ersten regulären Sitzung.