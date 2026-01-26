Weil die Stadträte Photovoltaik-Projekte auf Ackerflächen und Co. immer häufiger aus unterschiedlichen Gründen ablehnen, nachdem schon viel Arbeit seitens der Verwaltung investiert wurde, soll das Konzept der Kommune überdacht werden.

Stadtverwaltung arbeitet häufig umsonst: Keine Solarparks mehr ohne Speicher?

Immer häufiger lehnen Gardelegens Stadträte Vorhaben ab, bei den Photovoltaikanlagen auf Freiflächen gebaut werden sollen.

Gardelegen - Immer häufiger stoßen im Gardelegener Stadtrat neue Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PVFA), die Investoren in der Einheitsgemeinde bauen wollen, auf Ablehnung. Bis der Stadtrat über solche Pläne entscheidet, hat die Verwaltung allerdings schon viel – unnütze – Arbeit investiert. Nun soll deshalb das erst 2023 erstellte PVFA-Konzept der Hansestadt überdacht werden. Die Fraktionen sollen sich dazu beraten.