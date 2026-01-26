Konzept für Photovoltaik-Freiflächenanlagen soll überdacht werden Stadtverwaltung arbeitet häufig umsonst: Keine Solarparks mehr ohne Speicher?
Weil die Stadträte Photovoltaik-Projekte auf Ackerflächen und Co. immer häufiger aus unterschiedlichen Gründen ablehnen, nachdem schon viel Arbeit seitens der Verwaltung investiert wurde, soll das Konzept der Kommune überdacht werden.
26.01.2026, 17:32
Gardelegen - Immer häufiger stoßen im Gardelegener Stadtrat neue Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PVFA), die Investoren in der Einheitsgemeinde bauen wollen, auf Ablehnung. Bis der Stadtrat über solche Pläne entscheidet, hat die Verwaltung allerdings schon viel – unnütze – Arbeit investiert. Nun soll deshalb das erst 2023 erstellte PVFA-Konzept der Hansestadt überdacht werden. Die Fraktionen sollen sich dazu beraten.