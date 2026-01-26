Die Mehrheit der Mitarbeiter am Klinikum lehnt die Not- und Härtefallregelung ab. Die Salus soll das Weihnachtsgeld auszahlen. Die Krise verschärft sich dadurch weiter.

Krise im Krankhaus: Mitarbeiter wollen ihr Geld und entziehen verdi das Mandat

Die Angestellten des Altmark-Klinikums mit Standorten in Salzwedel und Gardelegen wollen nicht länger auf ihre Sonderzahlung verzichten.

Altmarkkreis Salzwedel - Augenscheinlich hat die Mehrheit der Mitarbeiter des Altmark-Klinikums mit seinen Standorten in Salzwedel und Gardelegen kein Vertrauen mehr in die Betriebsleitung und die Trägergesellschaft Salus Altmark Holding. Sie wollen nicht länger auf die Sonderzahlung, die ihnen bereits im November 2025 zugestanden hätte, verzichten. Die Beschäftigten haben der Gewerkschaft verdi das Verhandlungsmandat für einen Notlagentarifvertrag entzogen.