Steinerne Dorfpredigt vor Miester Kirche wird saniert

Mieste - Schon seit mehreren Jahren gibt es in Mieste den Wunsch, dass das Kriegerdenkmal, das an die Gefallenen und Vermissten des Ersten Weltkrieges erinnert, saniert wird. Es steht vor der evangelischen Kirche an der Riesebergstraße. Nun ist es soweit, wie Ortsbürgermeister Andy Neubauer während der jüngsten Ortschaftsratssitzung verkünden konnte.