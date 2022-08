Steppe statt Weide - staubende Wiesen in der Region Gardelegen

Regen ist seit Monaten nicht in Größenordnungen gefallen, dafür weht viel Wind und trocknet den Boden weiter aus. Die Region leidet unter der Dürre. Welche Auswirkungen hat das auf die Züchter von Weidetieren? Vor welchen Problemen stehen sie? Die Volksstimme hat mit einem Vertreter gesprochen.

Die Weiden bei Roxförde hat die Trockenheit in eine Steppenlandschaft verwandelt.

Roxförde - „Ich bin heute um 6 Uhr aufgestanden, der erste Anruf kam bereits zehn Minuten später.“ Jens Wichmann vom gleichnamigen landwirtschaftlichen Betrieb in Roxförde, der Pferde- und Rinderzucht betreibt, ist mit seinen Mitarbeitern derzeit mehrmals am Tag unterwegs, um seine Kälber einzufangen. Sie büxen ständig aus, laufen auch über Straßen, was nicht nur für sie, sondern auch für die Fahrzeugführer gefährlich werden kann. Und Schuld daran ist die Trockenheit. Warum?