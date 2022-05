Straßenbau Straßenbau bei Kalbe: Verzögert Entwässerung der L21 die Bauzeit?

Lange mussten die Anwohner in Neuendorf am Damm auf den Ausbau ihrer ortsdurchführenden Straße warten. Nun geht es los. Aber schon wieder stehen Probleme an. Die Entwässerung bleibt leidiges Thema. Die Landesstraßenbaubehörde als Baulastträger sucht gerade fieberhaft nach einer Lösung.