Streik wirkt: Mehr Geld für Boryszew-Belegschaft in Gardelegen

Am Ende ging alles ganz schnell. Die Belegschaft der Boryszew Gardelegen erhält mehr Geld. Nach fünf gescheiterten Verhandlungsrunden führte ein Warnstreik nun zum Einlenken der Unternehmensführung.

Streik wirkt: Am Dienstag blieb das Tor bei Boryszew für Lkw, die Teile vom VW-Zulieferer abholen wollten, geschlossen. Am Freitag einigten sich Gewerkschaft und Unternehmen auf einen neuen Tarifvertrag.

Gardelegen - Dieser Schlag hat offensichtlich gesessen: Nach einem 24-Stunden-Warnstreik der Belegschaft der Boryszew Gardelegen am Dienstag, bei dem weder produziert, noch Lkw abgefertigt wurden, hat die Unternehmensführung eingelenkt. Am Freitag kam es in der Verhandlungsrunde mit der Gewerkschaft zu einem Tarifabschluss. Worauf hat man sich geeinigt?