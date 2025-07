Altmarkkreis/Potzehne. - Viele Altmärker nutzten am Montagabend die Möglichkeit, sich in Potzehne am Dialogmobil des Unternehmens 50Hertz über die Mega-Stromautobahn SuedOstLink+ zu informieren, die in Kürze durch den Altmarkkreis Salzwedel gebaut werden soll. Die Fertigstellung ist für 2032 avisiert. Dabei haben die Bürger viele Fragen, auch zu Entschädigungen...

Nachdem im ersten Abschnitt der Planungen innerhalb der zurückliegenden zwei Jahre ein Korridor von einem Kilometer Breite festgelegt wurde, in dem die spätere Erdkabeltrasse verlaufen soll, geht es jetzt darum zu bestimmen, wo genau innerhalb dieses Korridors gebaut wird.

Die geplante Trasse des SuedOstLink+ durch den Altmarkkreis im Bereich Kalbe und Gardelegen. Grafik: Mitteldeutsche Redaktionsmanagement GmbH/Kroschel

Erstmals konnten sich in Potzehne Bürger auf Karten ein konkretes Bild davon verschaffen, welche Route 50Hertz plant – und damit verbunden, ob eventuell sogar über ihre eigenen Grundstücke gebaut werden wird.

Entschädigung ist ein großes Thema beim Termin in der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen

Viele Fragen musste dazu Christoph Arnold, verantwortlich für die Öffentlichkeitsbeteiligung, beantworten. Die Anwohner interessierten sich unter anderem für die Entschädigung, die Grundstücksbesitzer oder Pächter erhalten, wenn ihr Land für den Trassenbau genutzt wird.

„Wieviel Geld kriegt man denn pro Hektar?“, lautete eine Frage. „Das kommt darauf an, was auf dem Hektar steht und was ins Grundbuch eingetragen wird“, antwortete Arnold, dass es individuelle Entscheidungen geben werde.

Keine „Durchleitungsgebühr“ und keine Enteignung wegen SuedOstLink+

Eine wiederkehrende Zahlung in Form einer „Durchleitungsgebühr“, auf die ein Bürger hoffte, wenn der Strom von nun an über sein Land von Nord nach Süd transportiert wird, gibt es nicht. „Also ist es eine Enteignung?“, fragte ein anderer. „Nein, Sie behalten ja ihr Land“, entgegnete Arnold. „Ja, aber mit diesem Ding drauf“, war der Bürger mit der Antwort nicht zufrieden.

Damit, dass nicht alle glücklich über das Milliarden-Projekt sind, für das alle Stromkunden gemeinsam zahlen müssen, hatte der 50Hertz-Mitarbeiter allerdings gerechnet. „Die Energiewende findet nun mal auf dem Land statt“, machte er klar. Seine Aufgabe sei es, die Bürger zu informieren und zu zeigen, wie sie sich in den Prozess einbringen können. Denn es wird weitere Öffentlichkeitsbeteiligungen geben, bei denen jeder seine Bedenken äußern und über mögliche Hindernisse auf der geplanten Route informieren kann.

Das hatten auch schon in der ersten Planungsphase beispielsweise Michael Deckert vom Landeszentrum Wald und Stefan Quitt, Leiter des Betreuungsforstamtes Letzlingen, versucht, die verhindern wollten, dass die Trasse ein großes, geschlossenes Waldgebiet im Süden Gardelegens zerschneidet. Erfolglos. Geplant ist der Bau durch den Wald nun trotzdem.

Für den Verlauf durch den Wald zwischen Potzehne und Roxförde gibt es zwei Alternativen

Allerdings gibt es im Abschnitt zwischen Potzehne und Roxförde jetzt zwei alternative Routen, die geprüft werden. „Beide schlecht“, kommentierte eine anwesende Försterin inoffiziell und ärgerte sich, dass das Forstamt nicht einmal eine Einladung zu der Info-Veranstaltung am Montag erhalten hatte.

Ebenfalls anwesend waren in Potzehne zwei Mitarbeiterinnen der Hansestadt Gardelegen. Auch die Stadt, das kündigten beide an, werde sich am Prozess der Trassenfindung weiterhin beteiligen und Stellungnahmen abgeben.