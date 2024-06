Subway to Sally waren der Höhepunkt am Sonnabend.

Gardelegen - Zum zehnten Mal strömten Fans der harten Musik zum „Metal Frenzy“-Festival nach Gardelegen und ließen es vier Tage lang ordentlich krachen. Von Mittwoch bis Sonnabend spielten 35 Bands auf der Wiese am Freibad. Darunter waren bekannte Kapellen wie Subway to Sally, Agnostic Front und Belphegor. Damit ist das Metal Frenzy zweifelsohne in der Altmark die Nummer eins in Sachen Festivals und Musik-Events.