Teilanonyme Bestattungen, bei denen dann nur ein Namensschild an den Verstorbenen erinnert, gibt es auf dem städtischen Friedhof in Kalbe nicht. Noch nicht.

Teilanonyme Bestattungen bald auch auf dem Friedhof in Kalbe

Eine Stele wie die auf dem kommunalen Friedhof in Winkelstedt soll es mittelfristig auch in Kalbe geben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe - In einigen Dörfern in der Einheitsgemeinde gibt es sie bereits, sogar auf kirchlichen Friedhöfen. In Kalbe selbst sind bislang aber nur komplett anonyme und noch keine teilanonymen Bestattungen möglich. Das soll sich aber ändern.