Teurer Aufenthalt im Gardelegener Altmark-Klinikum für junge Mutter

Die Schließung der Kinderklinik in Gardelegen sorgt offenbar auch verwaltungstechnisch für Verwirrung. Eine junge Mutter erlebte das in dieser Woche. Sie sollte für die Begleitung ihres Kindes einen nicht unerheblichen Betrag bezahlen.

Gardelegen - Ausgerechnet am Sonntagabend bekommt der Sechsjährige Bauchschmerzen. Fieber hat er auch. Um diese Zeit hat kein Arzt Sprechstunde. Kurzerhand ruft die junge Mutter im Gardelegener Krankenhaus an und fragt, was sie machen soll. „Ich habe ja gehört, dass wir keine Kinderklinik mehr haben“, sagt sie im Gespräch mit der Volksstimme, „aber ich wusste nicht, an wen ich mich sonst wenden soll.“ Am Telefon heißt es dann zum Glück, dass sie sofort kommen kann. Allerdings wird ihr auch gesagt, dass sie, falls der Junge im Krankenhaus bleiben müsste, wieder nach Hause fahren muss.