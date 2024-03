In Parleib, nahe des Drömling, will ein Storch sein Nest unbedingt auf einem Strommast bauen, den Behörde und Avacon für ungeeignet halten. Ein Anwohner setzt sich für das Tier ein.

Tierischer Nachbar: Sturer Storch will bauen, wo er nicht darf

Der Storch ist auch 2024 wieder in Parleib gelandet.

Parleib - Ein sturer Storch beschäftigt Anwohner und Behörden in Parleib. Der Adebar hat sich dort einen Strommast als Standort für die Familiengründung ausgesucht und will nirgendwo anders hin. Den halten der Altmarkkreis und die Avacon aber für ungeeignet. Vogelfreund Andreas Isensee findet: „Das sollte der Storch schon selbst entscheiden dürfen“, und will dem Tier gern helfen.