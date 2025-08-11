In Kalbe wurde die erste Digital-Stele eingeweiht. Sie liefert jede Menge Veranstaltungs- und Ausflugstipps in der ganzen Altmark – ein Angebot für Besucher und Einheimische.

Philip Krahnert vom Tourismusverband hat die Funktionsweise der Info-Stele erläutert.

Kalbe. - „Die Altmark ist nicht nur sehenswert, sondern verfügt über viele engagierte touristische Anbieter – vom Café bis zum Kanuverleih. Mithilfe der digitalen Infostelen können Gäste, aber auch die Altmärker selbst, deren Angebote leichter entdecken und wahrnehmen. Das stärkt die heimische Tourismusbranche und auch die Kommunen“, betont Staatssekretärin Stefanie Pötzsch bei der Einweihung der neuen Digitalstele am Rathaus in Kalbe.