Einmal im Jahr feiern die Gardelegener Schützen ein Fest. Dabei werden die neuen Majestäten bei einem Umzug der Öffentlichkeit präsentiert.

Gardelegen l Jeder Schattenplatz war willkommen. Denn Klärchen meinte es viel zu gut und strahlte stark vom blauen Himmel. Doch Traditionen müssen gepflegt werden, damit sie erhalten bleiben. Und aus dem Grund endete das Gardelegener Schützenfest mit einem Umzug durch die Stadt. Dazu konnte der Chef der örtlichen Schützen, Peter Wiechmann, Abordnungen von den Schützenvereinen aus Letzlingen, Estedt, Jävenitz, Kalbe und Klötze begrüßen. Zudem waren die Kreisschützenkönigin Sigrun Niebel und der Kreisjugendkönig Finn-Luca Wiechmann der Einladung gefolgt.

Die neuen Gardelegener Majestäten, Schützenkönig Manfred Heese aus Gifhorn, der bereits seit dem Jahr 2000 Mitglied im Gardelegener Schützenverein 1553 ist, Schützenkönigin Ann-Christin Wiechmann und Jugendkönigin Annabelle Kiemann fuhren in der Kutsche, gelenkt von Uwe Herbst, voran. Es folgten der Spielmannszug Wernstedt-Engersen, der für die musikalische Begleitung sorgte. Mit im Zug war auch die Schalmeienkapelle Flechtingen, die die Abholung der Majestäten am Morgen begleitet hatte. Start und Ziel war der schattige Wall am Schützenhaus, wo bereits Kühles gegen den Durst auf die Umzügler wartete.