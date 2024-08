Dieses Jahr findet wieder das Treffen in Gedenken an den abgerissenen Ort Salchau statt. Bei der Veranstaltung in der Altmark geht es dieses Jahr sogar auf den Truppenübungsplatz in der Colbitz-Letzlinger Heide.

Treffen zu ehemaligem Salchau in der Altmark mit neuem Programmpunkt

Gedenktafel am Kriegerdenkmal in Salchau.

Letzlingen/VS. - Zum Salchau-Treffen 2024 laden der Letzlinger Heimatverein und das Gefechtsübungszentrum (GÜZ) Heer für Sonnabend, 31. August, ein. Und für dieses Jahr ist ein neues Angebot geplant: eine Radtour über den Übungsplatz zur Heideblüte, teilte GÜZ-Presseoffizier Alexander Helle mit.

Bei dieser Gedenkveranstaltung wird nach der Radtour in Salchau an die Umsiedlung der Bewohner im Jahre 1935 erinnert. 1934 wurden Pläne bekannt, dass der Ort Salchau umgesiedelt werden soll, um in der Colbitz-Letzlinger-Heide die Heeresversuchsstelle Hillersleben zu errichten. 1935 begannen die ersten Arbeiten. Damals wohnten im Ort noch 365 Einwohner.

An Salchau erinnern heute an der alten Dorfstelle Ortseingangsschilder mit der Aufschrift „Ehemals Salchau“. Im Herbst 1995 erfolgte die Restaurierung des Kriegerdenkmals, das am 16. Mai 1996 eingeweiht wurde.

Kriegerdenkmal und alter Brunnen restauriert

Unweit dieses Denkmals sind auch Reste von Fundamenten zu erkennen. Ein alter Brunnenschacht wurde oberirdisch wieder als Brunnen gestaltet. Salchau gehört heute zur Gemarkung von Letzlingen.

Für den würdigen Rahmen der Gedenkveranstaltung sorgen die Jagdhornbläser aus Letzlingen. Der Männergesangverein Letzlingen unterhält die Besucher später beim gemütlichen Teil der Veranstaltung. Der Ablauf ist wie folgt (Quelle: GÜZ Heer):

ab 9 Uhr: Zugang zur Ortschaft Salchau über die Kaserne ist geöffnet

bis 10 Uhr: Eintreffen der Teilnehmer der Radtour über den Übungsplatz

12 Uhr: Beginn der Gedenkveranstaltung

13 Uhr: Beginn des geselligen Beisammenseins

16 Uhr: Ende des Salchau-Tages

Der Kantinenbetreiber der Kaserne übernimmt die Bewirtung mit Speisen und Getränken. Die Zufahrt zur ehemaligen Ortschaft Salchau auf dem Übungsplatz ist über die Altmark-Kaserne, sowie, aus Dolle kommend, mit dem Rad möglich. Wobei darauf hingewiesen wird, dass nur die direkten Wege nach Salchau selbstständig befahren werden dürfen, betonte Helle. Die Radtour wird durch Personal der Bundeswehr geführt.