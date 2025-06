Was den Garagenflohmarkt in Tangermünde so beliebt macht.

Einige Akteure und Sponsoren des Flohmarktes in diesem Jahr fanden sich im Lorenzschen Feld in Tangermünde zusammen.

Tangermünde. - Anonymität gibt es nicht nur in Großstädten. Auch in jung gewachsenen Wohnsiedlungen sind Nachbarn oft lange Zeit Fremde. In Tangermünde haben junge Familien eine Idee in die Tat umgesetzt, um das zu ändern.