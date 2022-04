Trend in Gardelegen: Ältere zieht es in die Stadt

Um auch im Alter ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, dabei aber kurze Wege zu haben, zieht es viele Altmärker in die Stadt. Die Gardelegener Wobau ist vorbereitet.

Der gesamte Wobau-Komplex an der Gartenstraße wurde mit Fahrstühlen ausgestattet.

Gardelegen - Der demografische Wandel ist bei der Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) in Gardelegen schon seit Jahren ein Thema. Die Bevölkerung wird immer älter. Und mit dem Alter steigt auch das Risiko von Krankheiten. Und dennoch wollen viele Menschen auch im Alter ein selbstbestimmtes Leben führen und in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Wie das in Gardelegen erleichtert wird.