Groß-Havarie Trinkwasser-Notversorgung für Klinikum und Einwohner

Tausende Haushalte in der Region Gardelegen hatten am Freitag über längere Zeit kein Trinkwasser. Die Ursachensuche gestaltete sich als schwierig. Die Überwachungstechnik war ausgefallen. Ein Krisenstab wurde einberufen, das Krankenhaus und Einwohner ab Mittag notversorgt. Was war passiert?