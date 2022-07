Trockenheit in Gardelegen: Voraussetzung und Gefahr für die Ernte

Immer wieder heulten vergangene Woche die Sirenen bei Gardelegen auf, weil Feld und teils auch Wald in Flammen standen. Ausgelöst werden die Brände häufig durch Erntearbeiten. Sind die Landwirte schuld? Warum wird bei Temperaturen um die 40 Grad überhaupt geerntet?

Gardelegen - Ein winziger Funke reicht und alles steht in Flammen. Wannefeld am Montag, Gardelegen und Dannefeld am Mittwoch, dem heißesten Tag des Jahres: Dreimal brachen zu Beginn der vergangenen Woche auf dem Gebiet der Einheitsgemeinde Gardelegen bei Erntearbeiten Brände aus. Hätten diese verhindert werden können?