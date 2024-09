200.000 Euro reichen für die Hansestadt Gardelegen nicht Trotz Fördermittelzusage: Dorfgemeinschaftshaus Berge bleibt geschlossen

Seit vier Jahren kämpft das Dorf Berge um den Erhalt des Saals am Dorfgemeinschaftshaus. Nun gab es eine Zusage für Fördermittel in Höhe von 200.000 Euro. Doch die können nicht in Anspruch genommen werden. Dafür hat der Ortschaftsrat einen neuen Plan.