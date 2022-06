Umleitung in Kalbe birgt Gefahren für Schüler

Lkw, die über den Bürgersteig fahren und das vor einer Schule. Geruchsbelästigung, Gefahrensituationen – die Kalbenser haben die Nase voll von der Umleitung, die seit einigen Wochen durch die Stadt führt. Der Stadtrat fordert, dass nachjustiert werden müsse. Und auch in Engersen gibt es Probleme.

Auf der Umleitungsstrecke auf der Westpromenade vor der Sekundaschule in Kalbe ist es sehr eng. Im Begegnungsfall müssen Lkw auch über den Gehweg rollen. Das birgt Gefahren.

Kalbe - „Die Situation ist unerträglich“, bringt es Stadtratsmitglied Mathias Graf (SPD-Fraktion) auf den Punkt. Während der Stadtratssitzung am Donnerstag kam die derzeit durch Kalbe führende Umleitungsstrecke im Zuge der Arbeiten an der B71 aufs Tapet. Mit dem Umleitungssystem, das die zuständigen Behörden des Kreises und der Straßenbaulastträger festlegten, sind sie nicht zufrieden. Hohes Verkehrsaufkommen führt auch an Schulen vorbei.