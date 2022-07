Unmut im Kalbenser Ortsteil Altmersleben: Rehe äsen auf dem Friedhof

Ein Reh bleibt vor einem Zaun stehen. Der Zaun des Friedhofs in Altmersleben ist jedoch nicht so hoch. Dort springen die Tiere rüber und äsen auch die dort gepflanzten Blumen.

Altmersleben - Der Friedhof in Altmersleben, der Kirchhof und auch das Denkmal für die Kriegsgefallenen soll in Altmersleben mittels Arbeitseinsätzen wieder hergerichtet werden (Volksstimme berichtete). Darüber freut sich eine Leserin. „Es ist schön, dass im Ort etwas passiert“, so die Altmersleberin (Name d. R. bekannt). Allerdings hat sie auch etwas anzumerken.