Unsicherer Schulweg? Kritik am Winterdienst in Gardelegen

Vereiste Straßen in Mieste zeigt das Foto zur Winterdienst-Anfrage auf der „Sag’s uns einfach“-Seite der Stadt.

Mieste/Gardelegen. - Alle Jahre wieder rückt mit Frost, Eis und Schnee das Thema Winterdienst in den Fokus. Jetzt war es unter anderem in Mieste soweit: Ein Teil der Riesebergstraße und die Straße Am Freibad waren völlig vereist. Dass hier seitens der Hansestadt Gardelegen keine Abhilfe geschaffen wurde, sorgte für eine Meldung auf der „Sag’s uns einfach“-Seite.