Die Balance Erneuerbare Energien GmbH nimmt Abstand von ihren Grundstücksplänen an der Biogasanlage in Gardelegen wegen „fehlender politischer Planungssicherheit“.

Unternehmen will Grundstück im Industriegebiet Gardelegen nicht mehr kaufen

Seit 2024 ist die Balance Erneuerbare Energien GmbH Eigentümer der Biogas-Anlage im Gardelegener Industriegebiet Nord. Im Sommer vorigen Jahres wollte das Unternehmen ein knapp 27.000 Quadratmeter großes Areal in Nachbarschaft der Anlage dazu kaufen. Im Dezember ist die Balance von ihren Kaufplänen zurückgetreten.

Gardelegen. - Ob der Rücktritt von der Kaufabsicht eines knapp 27.000 Quadratmeter großen Grundstückes in Nachbarschaft der Biogasanlage im Industriegebiet Nord mit der Ablehnung des EnBW-Großprojektes in Gardelegen zusammenhängt, ist weiter offen. Angesprochen hatte dieses Thema CDU-Stadtrat Eric Wilke im jüngsten Finanzausschuss mit der fragenden Vermutung, ob der Bürgerentscheid vom 28. September Hintergrund der Absage durch die Balance Erneuerbare Energien GmbH sei.