Wirtschaft Gardelegen Unternehmen will Grundstück im Industriegebiet Gardelegen nicht mehr kaufen
Die Balance Erneuerbare Energien GmbH nimmt Abstand von ihren Grundstücksplänen an der Biogasanlage in Gardelegen wegen „fehlender politischer Planungssicherheit“.
02.02.2026, 17:17
Gardelegen. - Ob der Rücktritt von der Kaufabsicht eines knapp 27.000 Quadratmeter großen Grundstückes in Nachbarschaft der Biogasanlage im Industriegebiet Nord mit der Ablehnung des EnBW-Großprojektes in Gardelegen zusammenhängt, ist weiter offen. Angesprochen hatte dieses Thema CDU-Stadtrat Eric Wilke im jüngsten Finanzausschuss mit der fragenden Vermutung, ob der Bürgerentscheid vom 28. September Hintergrund der Absage durch die Balance Erneuerbare Energien GmbH sei.