50Hertz plant Netzausbau Neue Stromtrasse für Zerbst: Müritz-Elbe-Leitung bringt Umspannwerk und offene Trassenfragen

Eine 380‑kV‑Freileitung von 50Hertz soll durch die Zerbster Region führen. Auch ein neues Umspannwerk ist geplant. Hier die ersten Fakten zum Projekt.

Von Daniela Apel 02.02.2026, 18:41
Südlich von Zerbst erstrecken sich bereits Freileitungen - künftig könnten es drei sein.
Südlich von Zerbst erstrecken sich bereits Freileitungen - künftig könnten es drei sein. Foto: Daniela Apel

Zerbst - Auf den Zerbster Rieselfeldern sollen sich bald neue Windräder drehen, während rund um die Stadt weitere Solarparks geplant sind. Der Ausbau erneuerbarer Energien schreitet voran, und das bundesweit. Der Bedarf an Stromübertragung steigt. Darauf reagiert das Unternehmen 50Hertz mit dem Bau einer neuen Freileitung, die auch durch die Region führen und dieser zudem ein zusätzliches Umspannwerk bescheren wird.