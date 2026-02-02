50Hertz plant Netzausbau Neue Stromtrasse für Zerbst: Müritz-Elbe-Leitung bringt Umspannwerk und offene Trassenfragen
Eine 380‑kV‑Freileitung von 50Hertz soll durch die Zerbster Region führen. Auch ein neues Umspannwerk ist geplant. Hier die ersten Fakten zum Projekt.
02.02.2026, 18:41
Zerbst - Auf den Zerbster Rieselfeldern sollen sich bald neue Windräder drehen, während rund um die Stadt weitere Solarparks geplant sind. Der Ausbau erneuerbarer Energien schreitet voran, und das bundesweit. Der Bedarf an Stromübertragung steigt. Darauf reagiert das Unternehmen 50Hertz mit dem Bau einer neuen Freileitung, die auch durch die Region führen und dieser zudem ein zusätzliches Umspannwerk bescheren wird.