Zu fünft waren sie angetreten, drei Leute sind's geblieben. Die Musikmarkthalle Osterburg hat sich als hippe Location herumgesprochen. Auch die erste „Butze“ ist fast fertig.

„Das war der Knaller“ - Musikmarkthalle Osterburg etabliert sich als uriger Veranstaltungsort

Die Geschäftsführer der Musikmarkthalle Osterburg im Landkreis Stendal (von links): Ralf Engelkamp, Sandra Hausmann und Mario Wellner.

Osterburg. - Rund 35 eigene öffentliche Veranstaltungen in diesem Jahr, dazu kommen die privaten. Jugendweihe, Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, „und wieder Klassentreffen, davon allein hatten wir letztes Jahr bestimmt zehn. Erst eine Führung in der Schule nebenan und dann bei uns der gemütliche Teil, das passt und spricht sich herum“, sagt Mario Wellner.