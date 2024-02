Noch wird in der Kinobar mit dem Muntermacher Kaffee angestoßen, damit die Arbeiten zügig vorangehen. Doch schon im März wollen Ulrich Iser (links) und Steven Heidmann hier zum St. Patricks Day Gäste empfangen und dann gibt es Guinness und „Whiskey in the Jar“.

Foto: Stefanie Herrmann