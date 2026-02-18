weather schneeschauer
Vertreter von Landesstraßenbaubehörde, Ordnungsamt und Polizei haben die B 71 in Letzlingen begutachtet. Im Fokus standen zusätzliche Beschilderungen, Parkmöglichkeiten und Geschwindigkeitsregelungen

Von Theresa Gringmuth 18.02.2026, 08:00
Das Ordnungsamt, die Polizei und die Landesstraßenbaubehörde haben sich die Verkehrssituation in Letzlingen genauer angesehen.
Letzlingen. - Vertreter der Landesstraßenbaubehörde, des Ordnungsamtes und der Polizei haben jetzt die Verkehrssituation an der B 71 in Letzlingen überprüft. Hintergrund waren diverse Anträge des Ortschaftsrates.