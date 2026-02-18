Vertreter von Landesstraßenbaubehörde, Ordnungsamt und Polizei haben die B 71 in Letzlingen begutachtet. Im Fokus standen zusätzliche Beschilderungen, Parkmöglichkeiten und Geschwindigkeitsregelungen

Verkehrssicherheit: Was sich an der B71 in Letzlingen verändern könnte

Letzlingen. - Vertreter der Landesstraßenbaubehörde, des Ordnungsamtes und der Polizei haben jetzt die Verkehrssituation an der B 71 in Letzlingen überprüft. Hintergrund waren diverse Anträge des Ortschaftsrates.