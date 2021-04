Verunglückter Gardelegener Schwan erholt sich im Drömling

Gardelegen. Den Ratschlag „Flieg nicht so hoch mein kleiner Freund“ aus dem Ohrwurm von Sängerin Nicole nahm ein Schwan in Gardelegen am Dienstag scheinbar etwas zu ernst. Er flog eindeutig zu tief. Das Tier war schließlich in seinem Sinkflug im Gewerbegebiet gegen einen Lkw-Auflieger geprallt und danach flugunfähig.

Immerhin laufen konnte der Vogel noch und so spazierte er fortan auf einer Grünfläche eines Unternehmens herum. Florian Kauer, Fachdienstleiter im Bereich Sicherheit und Ordnung der Hansestadt, und Ulf-Gerd Damm vom Biosphärenreservat Drömling fingen den Schwan am Mittwoch mit einem Netz ein, um ihn in einer großen Box sicher zu transportieren.

Flucht vor dem Tierarzt

Der edle Vogel wurde zum Informationshaus in Kämkerhorst in den Drömling gebracht. Von dort aus sollte er einem Tierarzt vorgestellt werden, der auf Wildvögel spezialisiert ist. „Als wir den Schwan in Kämkerhorst rausgelassen haben, ist er sofort aufs Wasser. Er macht zurzeit einen sehr vitalen Eindruck“, berichtet Florian Kauer, dass der Vogel wohl keine Lust auf eine Untersuchung hatte.

In Absprache mit den zuständigen Naturpark-Rangern soll das Tier nun in den nächsten Tagen genau beobachtet werden, kann sich im schönen Drömling erholen und wird bei Bedarf dem Tierarzt vorgestellt.

Thomas Klöber vom Biosphärenreservat hatte am Donnerstag einen Blick auf den Vogel werfen können. „Ich habe ihn heute nur kurz gesehen. Er macht einen guten Eindruck.“ Zusätzliches Futter würde das Tier nicht brauchen. „Das findet er auf natürliche Weise, davon gibt es hier genug“, so Klöber.