Gardelegen/Salzwedel. - Die Mitgliederversammlung der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Westliche Altmark tagt am 15. Oktober. An dem Tag gibt es grünes Licht für 18 regionale Projekte im Umfang von insgesamt 2,6 Millionen Euro aus drei Fonds. Große Freude bei denen, die von den EU-Fördermitteln wohl profitieren – darunter die Altmark-Festspiele, die Luftkurort Arendsee GmbH oder ein Beetzendorfer Seniorenheim. Jubel herrscht am Ende des Tages auch beim Gardelegener Sportverein SSV 80. Die Fußballpieler hatten ihr Herzensprojekt eingereicht: einen Kunstrasenplatz. Und für eine Förderung von 600.00 Euro gibt es von den 50 anwesenden LAG-Mitgliedern mehrheitlich Zustimmung. Doch nun gibt es Kritik an der Entscheidung.

