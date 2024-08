Gardelegen/VS. - Drei Frauen und ein Mann haben am 1. August ihre Ausbildungen bei der Hansestadt Gardelegen begonnen. Damit sind insgesamt 19 Auszubildende in drei Berufen tätig.

Lea Weisbach (26) aus Wannefeld und Tobias Weber (44) aus Gardelegen werden zu Verwaltungsfachangestellten ausgebildet. Dabei durchlaufen sie alle Bereiche der Verwaltung, besuchen die Berufsschule in Stendal und das überbetriebliche Studieninstitut in Magdeburg.

Lea Weisbach hat in Magdeburg Journalismus studiert und ist Redakteurin, Tobias Weber ist gelernter Sport- und Fitnesskaufmann und war 18 Jahre als Sportredakteur tätig.

Aus der Ausbildung in die Festanstellung bei der Stadt

Lea-Joan Gohle (19) und Lea Prozell (18), beide aus Gardelegen, beginnen ihre Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin in der Kita Spatzennest in Gardelegen und in der Kita Weidenkätzchen in Jävenitz. Beide hatten nach Ende ihrer Schulzeit an der Karl-Marx-Schule den Abschluss als Sozialassistentin in Salzwedel erworben. In ihrer dreijährigen Erzieher-Ausbildung werden sie Ausbildungszeiten im Krippen-, Kita- und Hort-Bereich absolvieren.

Nachdem schon in den vergangenen Jahren alle Auszubildenden übernommen wurden, ist das auch 2024 der Fall: Lena-Marie Schulze als Verwaltungsfachangestellte, Niklas Müller als Fachangestellter für Bäderbetriebe sowie Anneke Michlik als Erzieherin sind nun Angestellte der Hansestadt Gardelegen.

Auch wenn das Lehrjahr gerade erst begonnen hat, läuft bereits die Planung für 2025. Die Hansestadt Gardelegen bildet in drei Berufen aus. Alle Informationen dazu sind unter www.gardelegen.de/karriere erhältlich. Bewerbungsschluss für Verwaltungsfachangestellte ist am 15. Oktober sowie am 15. November für Fachangestellte für Bäderbetriebe und staatlich anerkannte Erzieher.