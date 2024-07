Seit 2021 wir in Gardelegen wieder Bier gebraut. Braumeister Steffen Kleine erklärt, wie das flüssige Gold entsteht, und warum bis dahin sechs Wochen vergehen.

Das Malz wird in einem Kessel mit warmen Wasser vermischt.

Gardelegen. - Nicht umsonst hat Gardelegen Hopfen im Stadtwappen. Die Garley-Brauerei ist – mit Unterbrechungen – schon so lange in Betrieb, dass sie zu den ältesten noch bestehenden der Welt gezählt wird. Eine Zeit lang konnten Bürger das Bier sogar als Arzneimittel in der Apotheke kaufen. Doch wie wird aus Hefe, Malz, Hopfen und Wasser flüssiges Gold?