Ortschaftsrat Mieste beantragt eine Änderung der Prioritätenliste für den Straßenbau in der Einheitsgemeinde Gardelegen. Es geht um den Zustand der Thälmannstraße im Drömlingsdorf.

Völlig kaputt: Die Straße zur B 188 in Mieste

Das Salzwedeler Tor in Gardelegen. Die gleichnamige Straße unweit des alten Stadttores steht aktuell auf Platz 1 der Prioritätenliste für den Straßenbau in der Einheitsgemeinde Gardelegen. Das möchte der Ortschaftsrat Mieste ändern.

Gardelegen/Mieste - Die Spiele sind eröffnet. Und damit auch der kommunalpolitische Diskurs um die Verwendung der Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klimaneutralität. Aus diesem Topf der sogenannten Invest-Milliarden soll Gardelegen knapp zwölf Millionen Euro erhalten – verteilt auf zwölf Jahre. Auf diesen Topf setzt offenbar auch der Ortschaftsrat Mieste.