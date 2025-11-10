weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Spitzenplätze nach Punkten: Völlig kaputt: Die Straße zur B 188 in Mieste

Spitzenplätze nach Punkten Völlig kaputt: Die Straße zur B 188 in Mieste

Ortschaftsrat Mieste beantragt eine Änderung der Prioritätenliste für den Straßenbau in der Einheitsgemeinde Gardelegen. Es geht um den Zustand der Thälmannstraße im Drömlingsdorf.

Von Cornelia Ahlfeld 10.11.2025, 17:29
Das Salzwedeler Tor in Gardelegen. Die gleichnamige Straße unweit des alten Stadttores steht aktuell auf Platz 1 der Prioritätenliste für den Straßenbau in der Einheitsgemeinde Gardelegen. Das möchte der Ortschaftsrat Mieste ändern.
Das Salzwedeler Tor in Gardelegen. Die gleichnamige Straße unweit des alten Stadttores steht aktuell auf Platz 1 der Prioritätenliste für den Straßenbau in der Einheitsgemeinde Gardelegen. Das möchte der Ortschaftsrat Mieste ändern. Foto: Hansestadt Gardelegen

Gardelegen/Mieste - Die Spiele sind eröffnet. Und damit auch der kommunalpolitische Diskurs um die Verwendung der Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klimaneutralität. Aus diesem Topf der sogenannten Invest-Milliarden soll Gardelegen knapp zwölf Millionen Euro erhalten – verteilt auf zwölf Jahre. Auf diesen Topf setzt offenbar auch der Ortschaftsrat Mieste.