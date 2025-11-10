Spitzenplätze nach Punkten Völlig kaputt: Die Straße zur B 188 in Mieste
Ortschaftsrat Mieste beantragt eine Änderung der Prioritätenliste für den Straßenbau in der Einheitsgemeinde Gardelegen. Es geht um den Zustand der Thälmannstraße im Drömlingsdorf.
10.11.2025, 17:29
Gardelegen/Mieste - Die Spiele sind eröffnet. Und damit auch der kommunalpolitische Diskurs um die Verwendung der Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klimaneutralität. Aus diesem Topf der sogenannten Invest-Milliarden soll Gardelegen knapp zwölf Millionen Euro erhalten – verteilt auf zwölf Jahre. Auf diesen Topf setzt offenbar auch der Ortschaftsrat Mieste.