Gute Nachrichten für Autofahrer in Zerbst. Die Arbeiten an der Kreisstraße zwischen Trebnitz und Güterglück sind abgeschlossen. Warum sie länger dauerten, als geplant.

Bauarbeiten abgeschlossen: Straße zwischen Trebnitz und Güterglück wieder frei

Die Straße zwischen Güterglück und Trebnitz, wie auch die Ortsdurchfahrt Trebnitz sind jetzt glatte Pisten.

Trebnitz. - Freie Fahrt zwischen Trebnitz und Güterglück heißt es wieder. Zum Ende des vergangenen Monats war die Baumaßnahme abgeschlossen, in der vergangenen Woche wurde noch die Fahrbahnmarkierung aufgebracht. Durch Trebnitz bis Güterglück haben die Kraftfahrer Asphaltstraße.