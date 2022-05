Vom Bierbrauer, Leichenwäscher und Witwe Behnke in Gardelegen

Eine besondere Stadtführung gab es in Gardelegen. Stadtführer Rupert Kaiser nahm die Besucher mit auf eine Reise in die Vergangenheit von Gardelegens einstiger Prachtstraße mit den größten Häusern und den größten Gasthöfen.

Die Sandstraße - mehr als nur Garley und Reutter - unter diesem Motto fand am Sonntag eine besondere Stadtführung mit Rupert Kaiser (Zweiter von links) statt, die sich mit den geschichtlichen Ereignissen an Gardelegens einstiger Prachtstraße befasste.

Gardelegen - Interessant, humorvoll und gespickt mit dem einen oder anderen frivolen Detail aus dem Privatleben der einstigen Bewohner, Handwerker und Gastwirte, die früher an der einstigen Prachtstraße der Hansestadt ihren Sitz hatten – Stadtführer Rupert Kaiser bot in gewohnter Manier beste Unterhaltung bei einer besonderen Stadtführung am Sonntagvormittag, 29. Mai.