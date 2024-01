Autorin und Illustratorin Sina Kongehl-Breddin aus Stendal erschuf 2010 die kleine Lea Kahlbaum aus Karritz. Das kam bei den Kindern so gut an, dass noch ein weiteres Buch folgte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Karritz/Stendal. - Karritz, ein kleines Sackgassendorf (eine dörfliche Siedlungsform) mit einer Backstein-Kirche, liegt fünf Kilometer östlich von Kalbe. Umgeben vom Radegraben, der in den Secantsgraben mündet. Die Einwohnerzahl lag im Januar 2022 bei 100. Ein kleines idyllisches Dorf mitten in der Altmark. Hier lebt seit 2010 auch die achtjährige Lea Kahlbaum. Doch sie ist nicht wie andere Mädchen in ihrem Alter. Denn Lea stammt aus der Feder von Sina Kongehl-Breddin, die neben Krimis auch Kinderbücher schreibt und illustriert. „Das Besondere ist eben, dass alle meine Bücher in der Altmark spielen“, sagt die freie Autorin.