Auf der Ausbildungsmesse in Gardelegen können sich regionale Untenehmen vorstellen. Die Anmeldefrist für Aussteller läuft noch.

„Von Azubis für Azubis“ - in Gardelegen mit Nachwuchs um Nachwuchs werben

Die dritte Auflage der Ausbildungsmesse „Zukunft jetzt – von Azubis für Azubis“ findet am 2. April im LIW-Saal statt.

Gardelegen/VS. - Die dritte lokale Ausbildungsmesse „Zukunft jetzt – von Azubis für Azubis“ findet am Mittwoch, 2. April, im Gardelegener LIW-Saal am Tannenweg 17 statt. „Wir wollen mit dieser Messe dafür sorgen, dass die angehenden Fachkräfte hierbleiben und so erst gar nicht zum Rückkehrer werden müssen“, sagt Bürgermeisterin Mandy Schumacher.

Die Messe ist ein Kooperationsprojekt des Jugendförderungszentrums und der Hansestadt Gardelegen.

Speed-Dating-Modus für Gespräche

Mit dieser lokalen Ausbildungsmesse wird den in der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen ansässigen Ausbildungsbetrieben exklusiv eine Präsentations- und Austauschplattform zur Nachwuchsgewinnung angeboten.

Am Vormittag ist die Messe den weiterführenden Schulen vorbehalten. Erwartet werden im Zeitraum zwischen 8 und 14.30 Uhr etwa 400 Schüler aus den beiden Sekundarschulen in Gardelegen und Mieste, der Rosa-Luxemburg-Förderschule sowie vom Gardelegener Gymnasium. Die werden sich dann im Speed-Dating-Modus an allen Ständen über die Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Von 14.30 bis 16.30 Uhr sind alle Interessenten, wie Eltern und Großeltern, Schüler aller Klassenstufen, willkommen.

Auch die Hansestadt Gardelegen wird mit einem Stand vertreten sein. Dort werden Ausbildungsplätze zum Verwaltungsfachangestellten, zum Fachangestellten für Bäderbetriebe und zum staatlich anerkannten Erzieher vorgestellt.

Interessierte Unternehmen können sich bis 16. März online unter www.gardelegen.de/zukunftjetzt anmelden. Die Standgebühr beträgt 50 Euro. Wichtig: Azubis der teilnehmenden Unternehmen sollen den Schülern, also den künftigen Azubis, die Ausbildungsberufe näher vorstellen und damit auch über ihre eigenen Erfahrungen berichten können.

Nähere Informationen dazu gibt es bei Monique Grothe vom Gardelegener Jugendförderungszentrum telefonisch unter 03907/80 18 14 oder unter 0176/17 84 66 00 sowie bei der städtischen Wirtschaftsförderin Jessica Richter unter 03907/71 62 18.