Feiern im Harz Halberstadt Einwohner können stolz auf sich sein

Es wird kein Fest, wie jedes andere. Am kommenden Wochenende gehen die Sommerhöfe in Halberstadt in die 9. Auflage - und Antje Gornig, meint das die Bürger und Bürgerinnen stolz sein können auf das, was sie geschafft haben.