Wie ein Paar aus dem turbulenten Kreuzberg auf einen leerstehenden Vier-Seiten-Hof in Güssefeld aufmerksam geworden ist und wie es sich dort ein neues Leben aufbaut.

Von der Hauptstadt Berlin in die altmärkische Provinz

Victoria Bonn-Meuser und Marian Conens vor ihrem alten Bauernhaus in Güssefeld, das sie in Eigenleistung nach und nach herrichten wollen.

Güssefeld - Natürlich gab es im privaten Umfeld Zweifler. Würden sich Victoria Bonn-Meuser und ihr Partner Marian Conens übernehmen, wenn sie in Güssefeld ein altes Fachwerkhaus samt Nebengelass für sich herrichten, größtenteils in Eigenleistung? Würden sie, die zwei Großstädter, hier mitten in der Provinz glücklich werden können? Sie selbst hatten allerdings wenig Zweifel daran, dass das gelingen könnte. Im Gegenteil.